Heiligste Dreifaltigkeit in Kriegshaber: Im Kirchturm ist der Wurm drin

Aktuell ist das Areal rund um die Kirche in Kriegshaber gesperrt. Pfarrer Gerhard Groll ist zuversichtlich, dass bald wieder Gottesdienste stattfinden können.

Es ist der Wurm drin in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit in Kriegshaber. Weil dies nicht so bleiben soll, ist das Kirchenareal aktuell großräumig abgesperrt. Das Gotteshaus, das Pfarrheim und der Parkplatz sind derzeit nicht zugänglich, Gottesdienste fanden in den vergangenen Tagen nur in St. Thaddäus statt. Doch wenn alles nach Plan läuft, ist die Kirche schon bald wieder geöffnet.

Wie Pfarrer Gerhard Groll erklärt, habe man den Holzwurmbefall im Treppenhaus des Kirchturms bereits vor einiger Zeit entdeckt. "Und wenn der mal drin ist, dann fühlt er sich dort wohl und geht da nicht mehr raus." Nachdem man die Behandlung zunächst geschoben hat, rückte in dieser Woche nun eine Fachfirma an, um die Kirche zu begasen, damit der Holzwurm nicht die Chance hat, sich auch noch im Dachstuhl oder in den Kirchenbänken auszubreiten. Aufgrund der Schadstoffbelastung durch die Behandlung habe man deshalb das Kirchenareal fünf Tage lang sperren müssen. Am Freitag werde die Fachfirma prüfen, ob die Werte wieder eine Öffnung zuließen, sagt Pfarrer Groll. "Dann sollten wir am Wochenende wieder alles wie gewohnt nutzen können."

Wurmbefall in Augsburger Kirche Heiligste Dreifaltigkeit in Kriegshaber

Einige Gemeindemitglieder haben sich laut Groll gewundert, dass nicht früher über die anstehende Sperrung informiert worden sei. Doch das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn bevor dem Holzwurm im Kirchturm der Garaus gemacht werden konnte, mussten Spezialisten prüfen, ob sich dort möglicherweise Fledermäuse befinden. "Das musste zertifiziert werden und die Arbeiten müssen dann innerhalb von zwei Wochen durchgeführt werden", erklärt Groll. In einem halben Jahr werde noch einmal kontrolliert, ob die Begasung erfolgreich gewesen sei. Wenn nicht, müsse sie wiederholt werden.

Lesen Sie dazu auch