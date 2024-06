Heiße Hits, Bier und beste Laune: Augsburg feiert seine Sommernächte

Der erste Abend der Sommernächte bot ein buntes Fest bei herrlichem Wetter. Tausende Gäste genossen die kulinarischen und musikalischen Angebote.

Langsam füllt sich die Maximilianstraße. Man merkt die Vorfreude auf einen tollen Abend mit Live-Musik und leckerem Essen und Trinken.

***

"Hier in der Oase sitzen und den Leuten zuschauen ist einfach der Wahnsinn", finden Sabine und Günter. Die beiden sitzen am Herkulesbrunnen und genießen die letzten Sonnenstrahlen.

***

Eis gefällig? Noch rufen die Temperaturen nach einer leckeren Erfrischung. Im Heimat-Garten von Hitradio RT1, a.tv und der Augsburger Allgemeinen am Rathausplatz gibt es die Sorten Tutti Frutti, Himmelblau und saurer Apfel.

***

Kleines Wehwechen oder echter Notfall? 70 Einsatzkräfte von allen Augsburger Hilfsorganisationen sind auf den Sommernächten im Einsatz. Wer Hilfe braucht, wendet sich an eine der Streifen der Hilfskräfte oder die Polizei oder kommt an einem der Einsatzzentren hinter der Ulrichschule, im Innenhof der Fürst Fugger Bank oder am Fischmarkt vorbei, sagt Raphael Doderer von der Arbeitsgemeinschaft der Rettungskräfte. Die Notrufnummer 112 funktioniert natürlich auch. "An jedem Stand gibt es eine Nummer, die den Rettungskräften sagt, wo sie hin müssen", so Doderer. Die also immer mit angeben.

***

Lecker! Das gastronomische Angebot wird schon ordentlich genutzt. Egal, ob klassisch deutsche Schupfnudeln, amerikanisches Philly Cheese Steak oder Pizza – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

124 Bilder Endlich wieder Sommernächte: Der erste Abend in Bildern Foto: Klaus Rainer Krieger, Michael Hochgemuth

***

Am Stand des FC Augsburg, direkt an der Moritzbühne, dürfen Kinder ihr Traumtrikot designen und den perfekten Fußballer oder die perfekte Fußballerin kreieren.

***

Die Menge tobt bei der Hermes House Band am Ulrichsplatz.

Die Hermes House Band rockte den Ulrichsplatz. Foto: Michael Hochgemuth

***

Aperol Spritz, Bier und Gin Tonic: An den Getränkeständen rund um den Rathausplatz wird dafür gesorgt, dass keine Kehle trocken bleibt.

***

Der eine liebt Schlager, andere freuen sich auf heiße Partybeats. Auf den 17 Bühnen der Sommernächte wird jeder fündig!

***

"Die Sommernächte als Bayerns größtes Stadtfest sind eine der besten Visitenkarten für Augsburg", sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber bei der offiziellen Eröffnung. "Es gibt so wahnsinnig viel zu sehen und es ist so viel geboten – lassen Sie uns drei Tage unser Augsburg feiern und dass es uns gibt", so Weber.

***

Am Ulrichsplatz liegt der Fußballzauber in der Luft, hier fliegen aufgeblasene Plastik-Fußbälle durch die Luft. Und das, obwohl die deutsche Nationalmannschaft doch erst am Samstag gegen Dänemark spielt.