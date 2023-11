Augsburg

Vermieter repariert Heizung nicht – und wirft alle Mieter raus

Holger Runge hat die letzten Monate keine Heizung in seiner Wohnung in Augsburg gehabt, obwohl er ein Gerichtsverfahren gegen den Vermieter gewann.

Plus Ein Haus verwahrlost. Als im Februar die Heizung ausfällt, bringen die Mieter den Eigentümer vor Gericht. Sie gewinnen, doch passiert ist seither nichts.

Von Jan Kandzora

Wenn Holger Runge es in seiner Wohnung etwas wärmer haben will oder warmes Wasser braucht, schaltet er den Herd an. Das heiße Wasser in den Töpfen sorgt zumindest dafür, dass es in der Umgebung der Küche nicht völlig kalt ist. Eine provisorische Lösung; eigentlich sollte ja eine Heizung dafür sorgen, dass man im Herbst in seiner Wohnung nicht frieren muss. Doch eine funktionierende Heizung haben die Bewohner des Hauses in der Ulmer Straße 112 seit Monaten nicht mehr - obwohl ein Gericht den Eigentümer der Immobilie bereits vor einem halben Jahr dazu verdonnert hat, die defekte Anlage zu reparieren und die Warmwasserversorgung im Gebäude wieder herzustellen. Aber der Reihe nach.

Holger Runge, 73, wohnt seit mehr als zehn Jahren in dem Haus, wie der Rentner berichtet. Anfangs habe es keinerlei Probleme gegeben, schildert er, bis ein neuer Eigentümer die Immobilie gekauft habe; ein privater Vermieter, der als Dozent für Betriebswirtschaftslehre an einer Hochschule tätig ist. Seit einigen Jahren zumindest gibt es Konflikte zwischen Mietern und dem Vermieter. Die drehen sich oft um notwendige Reparaturarbeiten, die der Eigentümer aus Sicht der Bewohner zu spät vornehmen ließ. Daneben um Nebenkosten und Mietminderungen wegen des Zustands der Wohnungen.

