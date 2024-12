Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall vergeblich

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr im Herrenbach einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei fand ihn jedoch schnell.

Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Ambergerstraße. Dabei hatte ein Autofahrer einen geparkten Opel beschädigt und ist trotzdem weitergefahren. Der Zeuge entdeckte den flüchtigen Pkw jedoch in einer Nebenstraße und sah, wie der Fahrer ausstieg und davon lief. In der Zwischenzeit traf eine Polizeistreife ein. Die Beamten sahen den flüchtigen Fahrer ebenfalls, bevor sich dieser entfernte. Der Beschuldigte wurde wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Am Unfallort fanden die Polizeibeamten Plastikteile und Lack, die sie dem Fahrzeug des 20-Jährigen zuordnen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro, so die Polizei weiter. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wird nun angezeigt. (ina)