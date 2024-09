Unbekannter Täter bestiehlt Rentner

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmittag einer 77-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße eine Handtasche gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Seniorin auf dem Parkplatz des Supermarktes ihren Einkauf entladen. „Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, entwendete der unbekannte Täter die Handtasche der Frau aus dem noch offenen Kofferraum“, so die Polizei. Der Gesamtwert der Beute liege im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)

