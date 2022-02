Prozess in Augsburg

07:00 Uhr

"Sie erziehen sie zu Terroristen": Journalist nach Hetze gegen Kita verurteilt

Plus Ein Reporter stachelte zu Hass gegen einen Augsburger Verein der Gülen-Bewegung auf. Volksverhetzung, sagte das Amtsgericht. Vor dem Landgericht kam er besser davon.

Von Stefanie Schoene

Im Mai 2017 nahm die Jagd der türkischen Medien auf die von der türkischen Regierung als Terrororganisation Fetö eingestufte Bewegung des Predigers Fethullah Gülen auch in Deutschland an Fahrt auf. Im Dunkeln bezog der Journalist Rahmi T. mit einem Kamerateam vor dem Zaun der Kita Kinderwelt im Augsburger Hochfeld Stellung. In einer Liveschalte des Senders A Haber berichtete er: "Hier, in einer getarnten Bildungseinrichtung, waschen sie die Gehirne von unschuldigen Kindern. Sie erziehen sie zu Terroristen und hetzen sie auf die Menschen." Die patriotischen und nationalistischen türkischen Organisationen und Türken seien jedoch entschlossen, sich zu wehren, sagt er, und fährt mit Blick auf die deutsche Politik fort: "Wir müssen ganz klar festhalten: Die Fetö-Terrororganisation wird in Deutschland geschützt." Mustafa Güngör, der damalige Geschäftsführer des Trägervereins Frohsinn Bildungszentrum Augsburg, erstattete umgehend Anzeige.

