Heute geht Mama endlich wieder steil

Die Frauen, die an diesem frühen Samstagabend vor der Kantine am Kö Schlange stehen, haben einen langen Tag hinter sich. Sie haben Wutanfälle begleitet, den Nachwuchs beim Fußballturnier angefeuert, Windeln gewechselt, Kastanienmännchen gebastelt und Diskussionen über die Medienzeit geführt. Alltag mit Kindern eben. Doch anstatt heute, nachdem die Bande im Bett ist, wieder wie so oft nach zehn Minuten Netflix auf dem Sofa wegzudämmern, haben sich sich in Schale geschmissen. Denn heute heißt es „Mama geht tanzen.“

