Augsburg

vor 17 Min.

Hightech im Toni Park: Schwerlastkran liefert Geräte für besonderen Mieter

Plus Im Toni Park in Augsburg entwickelt sich ein neuer Mix an Mietern, die oft spezielle Anforderungen haben. Da müssen Statiker rechnen und Sicherheitsexperten ran. So wie zuletzt.

Von Andrea Wenzel

Eine 3,5 Tonnen schwere Kiste baumelt an einem Schwerlastkran im Toni-Park und wird in den fünften Stock von Gebäude B/C gehievt. Dass in die Neubauten im Gewerbepark an der Rumplerstraße immer wieder Mieter mit jeder Menge Gepäck einziehen, ist an sich nicht ungewöhnlich. Doch manch einer von ihnen braucht mehr als vier Wände und Büromöbel. Hier müssen die Statiker genau rechnen, Sicherheitsexperten planen und teils geht der Innenausbau in die Millionen. So auch im Fall des Mieters, der die Tonnenschwere Kiste erwartet.

Gespannt verfolgen die Ärzte Marcus Unterrainer, Armin Seifarth und Andrei Todica, wie ihre neuen Arbeitsgeräte per Schwerlastkran in die künftigen Praxisräume von "Die Radiologie" geflogen werden. Die Fachärzte für Radiologie und Nuklearmedizin sind Teil eines Ärzteteams, das in Augsburg eine neue Praxis führen wird. Sie beobachten, wie eine Spect Kamera sowie ein PET CT geliefert werden - beides Geräte, die für bildgebende Diagnostik unter anderem bei Krebspatienten wichtig sind.

