Hilfe bei Brustkrebs in Augsburg: Eine betroffene Mutter spricht über ihr Schicksal

Augsburg

„Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod“: Wie eine junge Mutter mit der Diagnose Brustkrebs lebt

Brustkrebs trifft auch junge Frauen und Mütter. Eine Betroffene erzählt von ihrem langen Weg zur Diagnose und den Auswirkungen auf ihre Familie. Wo es in Augsburg Hilfe gibt.
Von Kristina Orth
|
    • |
    • |
    • |
    Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammographie die Brust einer Frau auf Brustkrebs: Auch jüngere Frauen sind davon betroffen.
    Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammographie die Brust einer Frau auf Brustkrebs: Auch jüngere Frauen sind davon betroffen. Foto: Hannibal Hanschke, dpa (Symbolbild)

    „Krebs ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Vanessa Friedrich. Erst vor einer Woche ist sie an der Brust operiert worden und sitzt mit kurzen Haarstoppeln auf dem Kopf am Tisch. „Am Anfang hieß es, ich erlebe Weihnachten 2025 nicht mehr, dabei ist an Weihnachten mein Kind geboren“, sagt Friedrich. Sie hat seitdem nur ein Ziel vor Augen: Weihnachten noch zu erleben. Nicht für sich, sondern für ihre Familie.

    Peter Zimmermann

    "Brustkrebs trifft auch junge Frauen und Mütter." - Zwar in seltenen Fällen (750 pro Jahr) gegenüber 70.000, aber auch Männer können betroffen sein.

