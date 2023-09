Hilfeschreie am Lech: Polizei sucht mit Hubschrauber Ufergelände ab

Ein Polizeihubschrauber ist am späten Dienstagabend längere Zeit über dem Augsburger Stadtgebiet gekreist. Zuvor war bei der Integrierten Leitstelle eine Meldung eingegangen, die besorgniserregend klang.

Es war gegen 21.30 Uhr, als über Notruf mitgeteilt wurde, dass am Lechufer im Bereich Zugspitzstraße und Neuer Ostfriedhof zwischen Hochzoll und Lechhausen Hilfeschreie zu hören gewesen seien. In der Einsatzzentrale habe man die Mitteilung als ernstzunehmend bewertet, teilt Polizeisprecher Markus Trieb auf Nachfrage mit. Nicht nur ein Polizeihubschrauber wurde angefordert, auch eine Drohne und ein Polizeihund wurden bei der Absuche am Lechufer eingesetzt.

Es sei üblich, dass die Polizei alles mache, um auszuschließen, dass sich ein Mensch in einer Notsituation befinde, sagt der Sprecher. Bei dem Einsatz kam es zu einem Zwischenfall. Der Pilot des Hubschraubers wurde laut Polizei von einem Laserstrahl geblendet. Bis 23.30 suchten die Einsatzkräfte den Bereich ab - ohne Ergebnis. Ob es sich um Hilferufe eines Mannes oder einer Frau gehandelt habe, war unklar.

Ein Polizeihubschrauber kann nicht immer angefordert werden

Dass ein Hubschrauber starten kann, sei laut Trieb nicht selbstverständlich. Oft sei ein Einsatz aufgrund des Wetters nicht möglich oder die Helikopter seien schon anderweitig gebunden. In Augsburg habe man die komfortable Situation, zwischen zwei Standorten zu liegen. Sowohl in Roth bei Nürnberg als auch am Münchner Flughafen sind Polizeihubschrauber stationiert.