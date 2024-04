Hirblinger Straße in Augsburg bekommt Radler-Streifen

In Oberhausen soll eine Lücke für den Radverkehr geschlossen werden. Im Bauausschuss des Stadtrats wird das befürwortet - bis auf eine Ausnahme.

Die Stadt Augsburg will in der Hirblinger Straße zwischen Talweg (Höhe Hirblinger Hof) und der Eisenbahnunterführung so genannte Schutzstreifen für Fahrradfahrer anbringen. Man schließe auf diese Weise eine Lücke auf der Verbindung zwischen Oberhausen und Bärenkeller, so Baureferent Steffen Kercher. Bei 15.000 Autos pro Tag sei eine Verbesserung für den Radverkehr nötig.

Für die Schutzstreifen werden um die zwölf Stellplätze wegfallen, wobei die Stadt auf Parkmöglichkeiten im Talweg am Nordfriedhof verweist. Die Kosten liegen bei 90.000 Euro, die Markierung soll 2025 über die Bühne gehen. Die Stadt setzt seit Jahren vermehrt auf Schutzstreifen, wo der Platz für echte Radwege mit durchgehender Markierung nicht ausreicht. Auf den Schutzstreifen haben Radler Vorrang, Autos dürfen die gestrichelte Linie bei breitem Gegenverkehr aber überfahren.

Radler-Streifen in Augsburg: Alle außer der AfD stimmen dafür

Im Bauausschuss des Stadtrats gab es Zustimmung mit Ausnahme der AfD. Fraktionschef Raimond Scheirich sprach von "Scheinsicherheit", die man erzeuge. Die Autozahlen belegten zudem, dass es sich um eine wichtige Verbindung für den Kfz-Verkehr handle, die man nicht beschneiden dürfe. Von CSU, Grünen und SPD kam Widerspruch. Die Verkehrszahlen belegten umso deutlicher, dass sich etwas für Radler tun müsse, so Peter Uhl (CSU). Grünen-Rat Deniz Anan sprach von einem "kleinen, aber feinen Baustein der Mobilitätswende", SPD-Fraktionschef Florian Freund von einer notwendigen Sicherheitsverbesserung. "Wer da schon einmal geradelt ist, der weiß das." (skro)