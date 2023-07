Kinder und Jugendliche zerschlagen Waschbecken im Bahnpark

Ein Fall von Sachbeschädigung im Bahnpark in Augsburg beschäftigt die Polizei. Die Tatverdächtigen sind offenbar teils noch sehr jung.

Mehrere Jugendliche und Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren sind am Sonntag gegen 16 Uhr in ein Gebäude auf dem Bahnpark in der Firnhaberstraße eingedrungen. "Im Gebäude zerschlugen sie gemeinschaftlich ein Waschbecken, bevor sie im Anschluss flohen", teilt die Polizei mit. Drei Tatverdächtige wurden vor Ort von der Polizei gestellt, die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung einleitete. Die Beamten übergaben die Kinder an ihre Eltern, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (jaka)