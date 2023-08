Augsburg-Hochfeld

12:28 Uhr

Unbekannte Täter dringen in Gaststätte ein

Ein Einbruch in eine Gaststätte beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Ein Einbruch in eine Wirtschaft in Augsburg-Hochfeld beschäftigt die Kriminalpolizei. Der unbekannte Täter nahm Gegenstände mit und richtete Sachschaden an.

In der Nacht auf Dienstag ist eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Ilsungstraße eingebrochen. Die Person stahl Gegenstände, deren Gesamtwert im unteren dreistelligen Eurobereich liegt. "Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich", so die Polizei, die unter der 0821/323-3810 um Zeugenhinweise bittet. (jaka)

