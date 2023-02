Augsburg

Hochzeiten: Der Trend geht weg vom Ja in der Kirche

Plus Eine klassische Hochzeit mit weißem Kleid und Pfarrer wünschen sich nur noch wenige. Freie Trauredner haben Konjunktur. Wie Paare in Augsburg ihren großen Tag selbst gestalten.

Von Annika Schmidt-Wussow

Der Tag der Hochzeit ist für viele Menschen der schönste Tag im Leben – oder soll es zumindest sein. Deshalb werden viel Arbeit und Vorbereitung in die Feierlichkeit gesteckt. Doch so individuell wie die Paare sind auch die Hochzeiten an sich: Während die einen in Weiß heiraten, ziehen die anderen Dirndl und Lederhosen vor, auch die Wahl des Ortes spielt eine große Rolle. Ein Trend zeichnet sich allerdings immer stärker ab: Klassische kirchliche Hochzeiten werden weniger, Individualismus ist in. Die Hochzeit soll schließlich kein Tag von der Stange sein, sondern abgestimmt auf die Wünsche des Paares. Eva Kampfmann, freie Traurednerin, erkennt zudem eine weitere Tendenz.

