Aggressiver Mann geht in Supermarkt auf 14-Jährige los

Ein 30-Jähriger ging in einem Augsburger Supermarkt erst eine Jugendliche an, dann schlug er einen Mann. Als die Polizei kam, wurde es nicht besser.

Mit ihrer Mutter war eine 14-Jährige am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Hochzoller Straße in Augsburg beim Einkaufen. Als beide an der Kasse anstanden, stieß ein 30-Jähriger unvermittelt den Arm der 14-Jährigen weg. Es kam zu einer Rangelei, bei der jedoch niemand verletzt wurde. Ein unbeteiligter Zeuge sprach den 30-Jährigen auf sein Verhalten an. Dieser bedrohte den 61-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei eine Platzwunde über einem Auge.

Der Täter ging zur nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle und stieg dort in eine Tram. Als eine Polizeistreife hinzukam, weigerte sich der Mann die Straßenbahn zu verlassen. Da er sich massiv wehrte, wurden ihm schließlich Handfesseln angelegt. Der Mann blieb aggressiv und sollte deshalb in den Polizeiarrest gebracht werden.

Im Dienstfahrzeug versuchte er mehrmals die Polizeibeamten anzuspucken. Im Arrest bedrohte der 30-Jährige weitere Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung. (ina)