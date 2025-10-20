Icon Menü
Augsburg-Hochzoll: Auto angefahren und abgehauen: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Augsburg-Hochzoll

Auto angefahren und abgehauen: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Ein Fall von Unfallflucht im Stadtteil Hochzoll beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Beamten suchen nach Zeugen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Hochzoll.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Hochzoll. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr ein geparktes Auto in der Geishornstraße beschädigt. Der Autofahrer „touchierte offenbar den Seat, der dort geparkt war“, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach Auskunft der Polizei entfernte sich der Unfallverursacher offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

