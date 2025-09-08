Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Hochzoll: Autofahrer händigt Polizei falschen Führerschein aus

Augsburg-Hochzoll

Autofahrer händigt Polizei falschen Führerschein aus

Ein Mann gerät ein eine Polizeikontrolle in Augsburg und zückt einen Führerschein. Sein Problem: Das Dokument ist nicht echt. Der Fall hat nun Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen 47-jährigen Mann.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen 47-jährigen Mann. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein 47-Jähriger Autofahrer ist am Sonntag in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte einer Streife den Mann gegen 0 Uhr kontrolliert. „Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus“, so die Beamten. Ermittlungen ergaben indes, „dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte“. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, heißt es von der Polizei. Der 47-Jährige wurde für weitere Polizeimaßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden