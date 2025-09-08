Autofahrer händigt Polizei falschen Führerschein aus

Ein 47-Jähriger Autofahrer ist am Sonntag in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte einer Streife den Mann gegen 0 Uhr kontrolliert. „Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus“, so die Beamten. Ermittlungen ergaben indes, „dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte“. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, heißt es von der Polizei. Der 47-Jährige wurde für weitere Polizeimaßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen. (jaka)

