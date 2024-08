Der Aufzug am Hochzoller Bahnhof ist seit Wochen defekt

Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen und ältere Menschen haben seit Mitte Juni am Bahnhof Hochzoll ein Problem: Der Aufzug ist defekt. Die Bahn kennt das Problem und verspricht Abhilfe.

„Wir sind uns der Wichtigkeit von Aufzügen, insbesondere für mobilitätseingeschränkte Reisende bewusst. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Anlagen so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stellen zu können. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis“ heißt es auf Anfrage aus der Bahn-Pressestelle.

Der Aufzug am Bahnhof Hochzoll sei beim Starkregentief Rhada Ende Mai beschädigt worden. Bei der Schadenbegutachtung kam neben kaputten Technikteilen ein Rohrbruch in der Entwässerung zutage, so die Sprecherin weiter. Dieser wurde zuerst repariert, um weitere Schäden an den Aufzügen durch die defekte Entwässerung vorzubeugen. Reparaturen seien veranlasst. Man warte aber auf ein wichtiges Ersatzteil, das schwer zu beschaffen sei, heißt es. (att)