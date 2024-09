Dieb stiehlt Touring-Rad

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag, 20.15 Uhr, bis Sonntag, 3.30 Uhr, ein Touring-Rad in der Hochzoller Straße gestohlen. Nach Auskunft der Polizei hatte ein 35-Jähriger sein Rad am Hochzoller Bahnhof abgesperrt. „Als er zur Abstellörtlichkeit zurückkam, stellte er den Diebstahl fest und informierte die Polizei“, so die Ermittler. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

