Hoher Sachschaden: Unbekannte demolieren geparktes Auto massiv

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 21.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Watzmannstraße ein Auto beschädigt. Der Polizei zufolge demolierten sie einen weißen Hyundai im Bereich der linken Fahrzeugseite, möglicherweise durch einen Unfall. „Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

