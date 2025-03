Mutmaßlicher Ladendieb wird schnell wieder rückfällig

Ein 15-Jähriger soll am Freitag gleich zweimal Waren aus einem Drogeriemarkt gestohlen haben. Nach Auskunft der Polizei hatte der Jugendliche gegen 8.30 Uhr eine Drogerie in der Hochzoller Straße betreten. „Dort entwendete er Kopfhörer und verließ den Laden“, heißt es von den Ermittlern. Erst im Nachgang bemerkte das Personal den Diebstahl. „Nur wenige Stunden später betrat der 15-Jährige erneut den Laden und wurde durch die Mitarbeiter erkannt“, berichtet die Polizei. Als der 15-Jährige zur Rede gestellt wurde, „fanden die Mitarbeiter in seiner Tasche nochmals Waren, welche der Jugendliche erneut eingesteckt hatte“. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche auch diese Waren stehlen wollte. Als die Ermittler vor Ort waren, fanden sie die gestohlenen Kopfhörer bei einem 14-jährigen Begleiter des 15-Jährigen auf. Die Waren hatte einen Gesamtwert von etwa 70 Euro. Der 15-Jährige musste schließlich die Beamten zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. „Auch sein 14-jähriger Begleiter muss mit Konsequenzen rechnen“, heißt es von der Polizei. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogerie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis