Polizei ermittelt wegen eines Fahrraddiebstahls

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwei E-Bikes in der Friedberger Straße gestohlen. Nach Auskunft der Polizei waren die Fahrräder in der Zeit von 13 bis 14 Uhr vor einer Kirche geparkt und dort abgesperrt gewesen. In dem Zeitraum müssen sie nach Ermittlungen der Polizei gestohlen worden sein. Eines der E-Bikes tauchte schnell wieder auf: Einsatzkräfte fanden es im Bereich der Alatseestraße. „Der Standort des zweiten E-Bikes der Marke Conway in der Farbe Grau ist bislang unbekannt“, heißt es von der Polizei. Der Wert der Beute liege im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrraddiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis