Polizei nimmt Mann mit Messer fest

Ein 39-jähriger Mann soll am Sonntag in der Friedberger Straße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der Mann gegen 8 Uhr eine Bäckerei betreten. „Dabei hielt er ein ausgeklapptes Taschenmesser in der Hand“, heißt es von den Ermittlern. Die Kunden und Mitarbeiter verständigten demnach die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Dabei soll er Widerstand geleistet haben, „weshalb er selbst leicht verletzt wurde“. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das eingeklappte Messer bei dem Mann. „Der 39-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation“, so die Polizei weiter. Die Beamten brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 39-Jährigen. (jaka)

