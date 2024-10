Polizei zieht Mann ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Ein 40-jähriger Mann ist am Sonntag unter dem Einfluss von Cannabis mit einem Auto in der Forggenseestraße unterwegs gewesen. Zusätzlich habe er auch keine Fahrerlaubnis gehabt, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge hatten Beamte einer Streife den Mann gegen 11.05 Uhr kontrolliert. Er „stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen“, so die Polizei. Ein Drogenvortest verlief demnach auch positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten zudem fest, dass der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zu Beginn der Kontrolle falsche Personalien angegeben hatte. Daher veranlassten sie eine Blutentnahme, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 40-Jährigen. (jaka)

