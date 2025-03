SEK-Einsatz: Frau greift Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes mit Messer an

Eine 57-jährige Frau hat am Freitag einen Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes angegriffen. Nach Auskunft der Polizei passierte die Gewalttat im Rahmen einer Zwangsräumung. Demnach sollte gegen 9 Uhr eine Wohnung in der Nebelhornstraße zwangsgeräumt werden. „Da die Wohnungstür nicht geöffnet wurde, zog die Gerichtsvollzieherin einen Schlüsseldienst hinzu“, heißt es von den Ermittlern. Als dessen Mitarbeiter das Schloss demontierte, soll die 57-jährige Bewohnerin die Tür geöffnet und den Mitarbeiter unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. „Der Mann wurde dabei leicht verletzt, wobei dessen Jacke offenbar eine Schnittverletzung verhinderte“, heißt es von der Polizei. Anschließend zog sich die 57-Jährige wieder in deren Wohnung zurück. Die Polizei wurde alarmiert und war umgehend mit zahlreichen Streifen vor Ort. Schließlich habe ein Spezialeinsatzkommando die Frau in deren Wohnung widerstandslos festgenommen, so die Polizei. Da sich die 57-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, „wurde sie in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht“, heißt es weiter. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (jaka)

