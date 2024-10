Unbekannter Mann verpasst Longboardfahrer eine Ohrfeige

In der Friedberger Straße ist es am Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein 35-jähriger Mann mit seinem Longboard in westliche Richtung unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. „Knapp vor ihm bog ein bislang unbekannter Kleintransporter in eine Grundstückseinfahrt ein“, heißt es weiter. Der 35-Jährige musste sich demnach „an dem Sprinter abstützen und von seinem Longboard springen, um nicht zu stürzen“. Dabei blieb der 35-Jährige unverletzt. Der Beifahrer stieg aus dem Kleintransporter aus und ohrfeigte den Longboardfahrer, so die Darstellung der Ermittler. „Der 35-Jährige erlitt dadurch Schmerzen.“ Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Beifahrer und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)

