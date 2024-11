Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr, in der Hochzoller Straße das Heck eines gelben Seat Leon mit Farbe besprüht. „Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro“, berichtet die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis