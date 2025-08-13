Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Hochzoll: Unbekannter verursacht Schaden von mehreren Tausend Euro und flieht

Augsburg-Hochzoll

Unbekannter verursacht Schaden von mehreren Tausend Euro und flieht

Ein unbekannter Täter verursachte in Augsburg einen hohen Schaden an einem geparkten BMW. Danach beging er Unfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei such einen Täter, der vom 10. auf den 11. August einen Unfall in Hochzoll verursachte und floh
    Die Polizei such einen Täter, der vom 10. auf den 11. August einen Unfall in Hochzoll verursachte und floh Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Eine bislang unbekannte Person hat zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf der Innsbrucker Straße Unfallflucht begannen. Der Unbekannte hat dabei einen Unfallschaden von rund 5000 Euro verursacht, indem er einen am rechten Straßenrand geparkten weißen 2er-BMW streifte. Er entfernte sich ohne weiteres vom Unfallort, berichtet die Polizei, die nun ermittelt und Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegennimmt. (crü)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden