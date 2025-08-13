Unbekannter verursacht Schaden von mehreren Tausend Euro und flieht

Eine bislang unbekannte Person hat zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf der Innsbrucker Straße Unfallflucht begannen. Der Unbekannte hat dabei einen Unfallschaden von rund 5000 Euro verursacht, indem er einen am rechten Straßenrand geparkten weißen 2er-BMW streifte. Er entfernte sich ohne weiteres vom Unfallort, berichtet die Polizei, die nun ermittelt und Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegennimmt. (crü)

