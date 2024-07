Unfall mit einer Geisterradlerin

Eine 29-jährige Autofahrerin bog am Montag gegen 16.38 Uhr von der Friedberger Straße in die Karwendelstraße ab. Eine 50-jährige Frau fuhr auf ihrem Pedelec offenbar entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fußgängerweg und wurde laut Polizei von der Autofahrerin erfasst. Die 50-Jährige stürzte zu Boden und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 29-jährige Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die 50-jährige Frau wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. (ziss)