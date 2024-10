Unfallfahrer beschädigt zwei Autos

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Hochzoller Straße zwei Autos beschädigt hat. Der Unfall soll sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr abgespielt haben. In diesem Zeitraum hat der Fahrer eines Kia seinen Wagen auf dem dortigen P+R-Parkplatz abgestellt. Als er zum Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Wagen fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war offenbar mit seinem Auto gegen den Kia gestoßen und hatte ihn gegen ein weiteres Auto geschoben. Der Unfallfahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (jöh)

