Unfallflucht dank zwölfjährigem Mädchen geklärt

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch einen grauen Ford in der Waxensteinstraße touchiert und beschädigt. „Mithilfe einer aufmerksamen Zwölfjährigen konnte die Polizei einen 66-Jährigen als Unfallverursacher identifizieren“, heißt es von der Polizei. Gegen 15.15 Uhr war der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters den Angaben zufolge in Richtung Blücherstraße gefahren. „Hierbei streifte er das geparkte Auto und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.“ Die Zwölfjährige sah den Unfall und teilte es ihrem Vater mit. Dieser verständigte die Polizei. „Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 66-Jährige als Unfallverursacher identifiziert werden“, heißt es von der Polizei, die nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (jaka)

