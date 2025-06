Unfallflucht: Unbekannter beschädigt geparkten Lkw und flieht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 6.15 Uhr, einen Lkw in der Karwendelstraße beschädigt. Nach Auskunft der Polizei war der Lastwagen in der Straße zu der Zeit dort abgestellt gewesen. Nach dem Unfall „entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, so die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

