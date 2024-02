Riesige Nachfrage: Igor Dordevic hat Konzertkarten für Adele ergattert

Der Augsburger Security-Fachmann ist oft bei Konzerten backstage im Einsatz. Um Adele als Zuschauer zu sehen, ging er gewitzt vor. Wer jetzt mit ihm zum Konzert darf.

Igor Dordevic ist Geschäftsführer eines Augsburger Sicherheitsdienstes. Er war schon oft im Backstage-Bereich als Security-Mitarbeiter dabei - etwa bei Prince oder Timbaland - doch jetzt wird es sich womöglich in wenigen Monaten als Zuschauer ein besonderes Konzert ansehen: Millionen Menschen haben versucht, Karten für die Konzerte von Adele in München zu bekommen - Igor Dordevic hat vier der begehrten Karten ergattert.

Zehn Open-Air-Konzerte gibt die britische Sängerin Adele im August auf dem Gelände der Messe in München. Dabei bleibt München die einzige Stadt in Europa, die der Weltstar als Veranstaltungsort auserkoren hat. Die Nachfrage nach den Tickets, die nur online verkauft wurden, war riesig.

Adele in München: 2,2 Millionen Menschen wollten gleichzeitig Tickets kaufen

In dieser langen "virtuelle Warteschlange" hielt sich auch Igor Dordevic auf. Zunächst befand er sich auf Platz 45.000 - insgesamt versuchten 2,2 Millionen Menschen gleichzeitig an Tickets zu kommen. Anstatt nur abzuwarten, was passiert, meldete er sich parallel auf verschiedenen Geräten an. Das führte offenbar zum Erfolg: Plötzlich waren nur noch zwölf Personen vor ihm in der Warteschlange.

Ab dann ging alles ganz schnell. Die zuvor von ihm ausgewählten VIP-Tickets wurden Dordevic angeboten. Seine drei Töchter, die alle große Adele-Fans sind, waren hellauf begeistert. Auf die Frage, was er den jetzt machen solle, antworteten sie ihm, dass er entscheiden solle: "Wer ist hier der Erwachsene?“ Dordevic zögerte nicht lange, griff zu und kaufte vier Tickets für jeweils 488 Euro - sehr zur Freude seiner Töchter.

Lesen Sie dazu auch