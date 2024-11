Hohe Summe an Bargeld aus dem Auto gestohlen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, zwischen 15.10 und 15.40 Uhr, in der Tobias-Maurer-Straße (einstelliger Hausnummernbereich) in Oberhausen die Scheibe eines blauen Audi eingeschlagen und eine hohe Summe an Bargeld daraus entwendet. Die eingeschlagene Fensterscheibe wurde durch eine Passantin bemerkt, welche die Polizei alarmierte. Es entstand ein Beuteschaden im oberen fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (ziss)

