Hoher Schaden: Unbekannte zünden Mülltonnen in Lechhausen an

Unbekannte zünden in der Nacht auf 1. Mai Mülltonnen an. Der Gesamtschaden liegt bei 64.000 Euro. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Brandstiftung im Augsburger Stadtteil Lechhausen: Unbekannte haben in der Nacht auf 1. Mai mehrere Mülltonnen angezündet. Der Gesamtschaden liegt bei 64.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, stellte gegen 2.40 Uhr ein Anwohner in einem Hinterhof in der Schleiermacherstraße an der Kreuzung zur Waterloostraße zwei brennende Mülltonnen fest und verständigte seinen Nachbarn, der den Brand löschen konnte. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

Gegen 3.40 Uhr wurde der Polizei eine brennende Mülltonne in der Waterloostraße unweit des vorherigen Tatortes gemeldet. Vor Ort wurden zwei brennende Mülltonnen in der Garageneinfahrt festgestellt; die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Die Hausfassade wurde durch den Brand leicht beschädigt.

Beim Brand wird eine Hausfassade beschädigt

Kurz darauf wurden weitere brennende Mülltonnen in der Yorckstraße auf Höhe der 50er-Hausnummern gemeldet. Durch den Brand wurden sowohl die Hausfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses als auch ein Pkw beschädigt. Das Feuer wurde ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf 64.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werde gesucht. (möh)