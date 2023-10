Augsburg

18:30 Uhr

"Humor heilt alle Wunden": Ein Tag auf "Clownsvisite" im Josefinum

Plus Jeden Montag gehen die Clowns Lupine und Dr. Belladonna im Josefinum auf Visite. Sie wollen Leichtigkeit verbreiten — und nehmen auch für sich selbst etwas mit.

Von Agnes Fröhlich Artikel anhören Shape

Erst klopft es kurz an der Tür, dann schiebt sich ein Kopf mit roter Nase und zwei schiefen Zöpfen durch den Türspalt. "Dürfen wir reinkommen?", fragt Clown Lupine mit leiser Stimme. Die 12-jährige Nathalie im Krankenbett nickt schüchtern, und so watscheln Lupine und ihre Clownskollegin Dr. Belladonna in das Patientenzimmer auf der Station B1 für Kinder und Jugendliche in der Ausgburger KJF Klinik Josefinum. Hier ist das Duo auf Clownsvisite unterwegs. Auf wen die beiden heute treffen oder was passieren wird, wissen selbst sie noch nicht.

Im "echten" Leben ist Dr. Belladonna Angelika Pfiffner, Lupine heißt Silke Kettner. Jeden Montag allerdings, kurz nach 13 Uhr, durchlaufen sie in den Umkleiden des Josefinums eine Clowns-Metamorphose. Pfiffner schlüpft in ein blaues Glitzerkleid und ein Paar zu großer Leopardenschuhe. Kettner stülpt sich ein blaues Oberteil über und zieht eine gelbe Hose an, dazu jeweils ein grüner und pinker Schuh. Beide setzen eine rote Nase auf, werfen sich Arztkittel über und schminken ihr Gesicht. Dann, nach der abgeschlossenen Verwandlung, holen sie sich den Patientenzettel ab, auf dem alle Kinder, ihre Krankheiten und Hinweise zum individuellen Umgang vermerkt sind. Dieser ist wichtig, um sensibel mit den verschiedenen Gründen, aus denen die Kinder im Krankenhaus sind, umgehen zu können. Die beiden Clowns besuchen jeden einzelnen jungen Patienten der beiden Kinder- und Jugendstationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen