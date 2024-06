Augsburg

Hundewelpen über Zaun geworfen: Polizei macht Halterin ausfindig

Der Hundewelpe "Snuggles" wurde Mitte Juni über den Zaun von Gut Morhard in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) geworfen. Bald könnte das Jungtier ein neues Zuhause haben.

Plus Die Polizei ermittelt gegen die Halterin eines Hundewelpens, der an Gut Morhard in Königsbrunn ausgesetzt worden war. Der Fall hat Folgen für sie – und endet wohl gut.

Von Max Kramer

"Snuggles" scheint keine bleibenden Schäden erlitten zu haben. Der Hundewelpe ist kerngesund und quietschfidel, wie Sabina Gaßner vom Augsburger Tierschutzverein sagt. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Das Jungtier war in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni über den Zaun des Gnadenhofs Gut Morhard in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) geworfen worden, wäre laut Tierschützern beinahe im Regen überfahren worden. Seitdem kümmert sich das Augsburger Tierheim um "Snuggles", der Tierschutzverein erstattete zudem Anzeige – offenbar mit Erfolg.

Die Polizei hat "eine Frau als letzte Hundehalterin ermittelt", wie die Polizeiinspektion Bobingen, die unter anderem für den Bereich Königsbrunn zuständig ist, gegenüber unserer Redaktion mitteilt. Zuvor waren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen worden. Die Frau werde nun angehört, so die Polizei, anschließend lege man die Anzeige der Stadt Königsbrunn vor. Dies hängt damit zusammen, dass es sich nach Einschätzung der Polizei nicht um eine Straftat, sondern "nur" um eine Ordnungswidrigkeit handelte.

