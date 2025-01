„Ich brauchte die Therapie“: Linus Förster über seine Zeit im Knast

Als Linus Förster im September 2017 zu knapp vier Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, merkte der Richter in seiner Urteilsbegründung unter anderem an, Förster sei „gesellschaftlich erledigt“. Über sieben Jahre später, an diesem Abend vergangener Woche, sind rund 40 Frauen und Männer ins Westhouse gekommen, um dem ehemaligen SPD-Politiker zuzuhören. Der 59-Jährige, der über seine Zeit im Gefängnis ein Buch geschrieben hat, spricht bei der Diskussionsreihe „Westhousetalk“ über seine Knasterfahrungen und den Strafvollzug und sagt, warum er Glück hatte. Auch die jüngsten Vorfälle in Gablingen sind Thema.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Linus Förster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis