„Ich hörte einen Schrei“:  Augsburger Bergsteiger wird Zeuge eines Unglücks

Thomas Sailer, 63, ist ein erfahrener Klettersteiggeher. Er leitete 27 Jahre die Bergsteigerabteilung beim Augsburger Alpenverein, ist ausgebildeter Tourenführer, unter anderem für Klettersteige, und gibt Kurse. Was er am 15. August, dem Feiertag „Maria Himmelfahrt“, erlebt hat, macht ihn noch immer tief betroffen. Am Tegelberg-Klettersteig bei Schwangau im Allgäu musste er mit ansehen, wie eine 23-jährige Frau 80 Meter in die Tiefe stürzte und dabei so schwer verletzt wurde, dass sie sechs Tage später starb. Es handelt sich um die Profi-Turnerin Natalie S. aus Tschechien. Als Augenzeuge schildert Thomas Sailer nun den tragischen Absturz. Und er gibt Tipps, wie Unfälle gerade auf Klettersteigen durch gute Ausrüstung, Tourenplanung und Selbsteinschätzung verhindert werden können. Denn gerade im beginnenden Bergherbst sind viele Bergfreunde wieder auf solchen Routen unterwegs.

Klaus Utzni