„Ich mache jeden Hype mit“: Der Augsburger mit dem Zwei-Kilo-Döner und den tausend Ideen

Am Augsburger Königsplatz führt Haci Öztürk den Imbiss seiner Familie – mit XXL-Dönern, Mini-Törtchen und einem Händchen dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Von Daniela de Haen
    Haci Öztürk hinter seinem Tresen im Ali Baba Kebaphaus in Augsburg. Er verkauft nicht nur Döner – er hat viele Ideen.
    Haci Öztürk hinter seinem Tresen im Ali Baba Kebaphaus in Augsburg. Er verkauft nicht nur Döner – er hat viele Ideen.

    Von außen wirkt das Ali Baba Kebaphaus am Augsburger Königsplatz wie einer von vielen Döner-Imbissen. Drinnen ordnet Haci Öztürk gerade kleine, bunte Kunstwerke in einer Glasvitrine. Himbeeren, Pfirsiche, Äpfel – sie sehen aus wie Obst, sind aber Desserts, bekannt aus einer Pariser Konditorei und aus sozialen Netzwerken. Ein ungewöhnlicher Anblick in einem Dönerladen. Nebenan dreht sich der Spieß wie seit Jahren. Und doch passt es zusammen.

