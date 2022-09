"Ich mag's eh lieber kalt": Das halten Menschen von Energiespartipps

Plus Die Politik bittet um Mithilfe: zusammen Energie sparen, um durch den Winter zu kommen. Wir haben uns in Augsburg umgehört, ob die Menschen mitmachen.

Von allen Seiten erreichen sie uns aktuell: Energiespartipps. Vehement versuchen Politik, Verbände und Energieversorger ihre gut und ernst gemeinten Energiespartipps an Kunden, Konsumentinnen und Privathaushalte in unserer Gesellschaft heranzutragen. Manche machen mit und verzichten zum Beispiel auf Weihnachtsbeleuchtung. Andere dagegen sagen: "Ich lasse mir nichts vorschreiben."