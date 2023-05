Augsburg

17:01 Uhr

"Ich stech dich ab": Mann bedrohte Sicherheitsdienst in Arbeitsagentur mit Messer

Weil ein Mann den Sicherheitsdienst in der Augsburger Arbeitsagentur mit einem Messer bedrohte hatte, musste er sich vor Gericht verantworten.

Plus Ein 39-Jähriger hat in der Augsburger Arbeitsagentur einen Sicherheitsmann mit einem Messer bedroht. Angeblich hatte er Hunger, wie im Prozess gesagt wurde.

Weil er angeblich Hunger hatte, aber kein Geld, hat ein 39 Jahre alter Migrant den Sicherheitsdienst in der Augsburger Arbeitsagentur mit einem 33 Zentimeter langen Messer bedroht. "Ich stech dich ab", schrie der Mann den Security-Mitarbeiter an, weil er zuvor kein Geld bekommen hatte und für Lebensmittelmarken an das Jobcenter verwiesen worden war. Jetzt musste sich der Mann vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihn neben Beleidigung und Bedrohung auch des räuberischen Diebstahls angeklagt, ein Verbrechenstatbestand. Der 39-Jährige hatte in einem Supermarkt zehn Packungen Reis durch die Kasse schmuggeln wollen, war dabei aber von der Marktleiterin ertappt worden, wobei es zu einer Rangelei kam.

