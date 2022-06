Ihr besonderer Tanz-Stil machte Melanie Baumeister international bekannt

Plus Als Mädchen besuchte die Augsburgerin in den USA ein Tanzfestival. Seitdem belebt sie als Melli Sarina die internationale Tanzszene mit ihrem ganz eigentümlichen Stil.

Seit sie acht ist, macht Melanie Baumeister Bauchtanz. "Mit 16 habe ich Tribal Fusion entdeckt", sagt die Augsburgerin. Die Bezeichnung stammt aus den USA und heißt heute Fusion Dance. Dabei handelt es sich um einen speziellen Stil des Bauchtanzes, der mit den Wellenbewegungen aus dem Hip-Hop kombiniert wird. Der Körper werde dabei zum Instrument der Musik, sagt Baumeister. "Ich wusste sofort, dass der Stil meins ist. Diese Körperbeherrschung wollte ich auch lernen."