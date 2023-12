Im Botanischen Garten steht die Weihnachtskrippe im Seerosenteich

Die Rundkrippe im Botanischen Garten lockt jedes Jahr Besucher in das Palmenhaus. Der aufwendige Aufbau braucht einigen Vorlauf. Ein Blick hinter die Kulissen.

Weihnachtliche Stimmung bei tropischen Temperaturen und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit: Die Rundkrippe im Botanischen Garten ist wieder da. Hinter den Kulissen des weihnachtlichen Spektakels stehen Cordula Schwarze, Thorsten Klostermeir und Hanna Riepl. Die drei kümmern sich seit einigen Jahren um den Auf- und Abbau des Krippenspiels und sind ein eingespieltes Team. Was es dieses Jahr an Besonderheiten gibt.

"Wir fangen bereits im Oktober an, den Seerosenteich im Palmenhaus abzupumpen und die Seerosen zu verlagern", erklärt Cordula Schwarze. Ist das Becken erst einmal trockengelegt, kann es mit der Bebauung losgehen. Die Krippe aufzubauen ist ein mehrwöchiges Projekt, immerhin muss eine Fläche von rund 45 Quadratmetern befüllt werden. Für das bergige Relief der Rundkrippe benutzen die Gärtnerinnen und Gärtner Holzkisten und Styropor-Brocken und verlegen Wasserschläuche für den Miniatursee. "Wenn der Wasserkreislauf erst einmal fließt, ist schon ein großer Teil geschafft", sagt Thorsten Klostermeir. Auch die Elektronik der beleuchteten Gebäude und Fenster muss jedes Jahr sicher verkabelt werden.

Einige Figuren der Rundkrippe wurden von einem Mitarbeiter des Botanischen Gartens geschnitzt

Damit die Krippe von der feuchten Umgebung des tropischen Gewächshauses nicht beschädigt wird, spannt das Team schon zu Beginn der Arbeiten ein großes "Himmelszelt" über dem Becken auf. Dies verleiht der Krippe zum einen die passende Atmosphäre, zum anderen schützt es die empfindlichen Figuren vor Wasserschäden. Die Plane hat aber auch ihre Nachteile: "Durch das Himmelszelt wird natürlich auch Sonnenlicht abgeschirmt. Das merkt man den Pflanzen gerade im Winter schon an", sagt Cordula Schwarze. Daher sei es umso wichtiger, die Krippe nach der Weihnachtszeit bald abzubauen. Innerhalb nur einer Woche ist das Becken wieder komplett leer und die Figuren zum Trocknen gelagert. Die neuesten Zugänge der Krippe sind die Figuren auf der Obstplantage, die auf dem Augsburger Christkindlesmarkt gekauft wurden. "Die Figuren kommen aus unterschiedlichen Werkstätten und sind teilweise sehr alt. Einige wurden in den 80er Jahren sogar von einem unserer Kollegen handgeschnitzt", erzählt Cordula Schwarze.

In der Vorweihnachtszeit werden Maria und Josef auf ihrer Reise durch die Rundkrippe wöchentlich umgestellt. Foto: Vanessa Hoffmann

Hanna Riepl arbeitet immer wieder gern an der Gestaltung des Krippenspiels mit: "Obwohl wir Jahr für Jahr dieselben Materialien verwenden, sieht die Krippe keine zwei Jahre gleich aus." Zu Beginn der Gestaltungsphase wird ein grober Plan des Reliefs und des Flusslaufs gemacht. Dann beginnen die Gärtnerinnen und Gärtner je an einem Teil der Krippe und arbeiten aufeinander zu. Am Ende werden schließlich die Figuren und Gebäude gesetzt. Seit den 50er Jahren wird die Krippe jedes Jahr im Botanischen Garten aufgebaut. Traditionsgemäß werden die Figuren von Maria und Josef während der Vorweihnachtszeit jede Woche versetzt, um die Reise nach Bethlehem nachzustellen. Erst zum 24. ist dann das Jesuskind in die Krippe zu sehen. "Wer also das ganze Erlebnis haben will, müsste jede Woche und an Heiligabend kommen", sagt Cordula Schwarze.