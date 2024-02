Augsburg

Immer donnerstags wird der Perlachturm zur Jukebox

Plus Das Glockenspiel im Perlach spielt täglich Lieder, die sich nach Jahreszeiten und Festen richten. Donnerstags allerdings erklingen auch mal ungewöhnliche Melodien.

Von Andrea Wenzel

Lala Wörle steigt die ausgetretenen und engen Stufen im Perlachturm empor, um zu der Orgel zu kommen, mit der das Glockenspiel in der Kuppel angesteuert wird. Sie ist Organistin und spielt immer mal wieder live im Turm. Auch diesmal öffnet sie am Ende der Stufen die Holztüre und tritt in einen kleinen, kühlen Raum, der hinter jenem Fenster liegt, aus dem einmal im Jahr das Turamichele schaut. Sie schaltet die elektrische Orgel an, öffnet die Klappe zur Tastatur und nimmt Platz. Wer in den kommenden rund 15 Minuten über den Rathausplatz geht, hört jetzt Lala Wörles Spiel. Da kann neben Klassikern auch einmal etwas Ausgefallenes dabei sein - wie zuletzt "In München steht ein Hofbräuhaus".

Zweimal täglich, um 11 und um 17 Uhr, ist das Glockenspiel des Perlachturms zu hören. In der Regel spielt es Lieder passend zur Jahreszeit oder Festen wie Ostern oder Weihnachten. Stücke wie "Im Märzen der Bauer" oder "Morgen kommt der Weihnachtsmann" sind auf Spulen aufgebracht und werden automatisch abgespielt. Pro Spule sind es ungefähr fünf bis acht Lieder, die hintereinander ablaufen. Fünfmal im Jahr werden die Spulen ausgetauscht und so das Repertoire erneuert. "Auf den Spulen ist quasi die Playlist für einen bestimmten Zeitraum", sagt Sebastian Berz. Er ist Vorsitzender der Alt-Augsburg-Gesellschaft, die das Glockenspiel 1985 initiiert und dafür Spenden gesammelt hat. Er hat Lala Wörle an diesem Tag in den Turm begleitet.

