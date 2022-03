In Augsburg läuten heute die Kirchenglocken für den Frieden

Einige Kirchen in Augsburg lassen am Freitag um 16 Uhr außertourlich die Kirchenglocken läuten. Welchen Grund die Aktion hat – und warum sie wohl öfter stattfindet.

Die kriegerischen Ereignisse, die sich seit 15 Tagen 1500 Kilometer entfernt abspielen, "können uns nicht kaltlassen". Das sagt Pfarrer Michael Kratschmer von der Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus in Hammerschmiede und Firnhaberau zu einem Vorschlag seiner Pfarrgemeinderäte und -rätinnen. Sofort griff er deren Vorschlag auf, am Freitagnachmittag um 16 Uhr drei Minuten lang die Kirchenglocken für "Frieden in der Ukraine" läuten zu lassen. Gehör fand er mit diesem Vorstoß auch bei seinem evangelischen Kollegen Wolfgang Borchardt von der Pfarrei St. Lukas.

Kirchenglocken läuten am Freitag in Augsburg: Aktion nun täglich um 16 Uhr

Die Solidaritätsbekundung mit den europäischen Nachbarn, die mittlerweile millionenfach ihr Land verlassen und sich in Sicherheit flüchten, soll keine einmalige Angelegenheit bleiben. Wie Kratschmer sagt, ist geplant, die Kirchenglocken jetzt täglich um 16 Uhr sprechen zu lassen, solange der Konflikt nicht beigelegt ist. Dieses weithin hörbare Signal sei womöglich auch eine Anregung für alle anderen Gemeinden in der Friedensstadt Augsburg. Schön wäre es seiner Meinung nach, stimmten möglichst viele Pfarrgemeinden in den Kanon mit ein. Immer nachmittags würde dann die Stadt von imposantem Klang aufgerüttelt.

