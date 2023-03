In Augsburg zeigt sich große Solidarität für Erdbebenopfer

Türkische Vereine sowie die Fans von AEV und FCA sammelten mit dem Verkauf von Kuchen, Lahmacun und Fisch für die Erdbebenhilfe. Auch ein Spieler des FCA schaute vorbei.

Auf dem Platz vor der Rosenaugaststätte herrschte am Sonntagnachmittag Hochbetrieb. Vereine türkeistämmiger Augsburger hatten ehrenamtlich aufgetischt, verkauften Lahmacun, Fisch und Kuchen. Auf der Wiese stand eine Torwand des FCA für die Kinder bereit, im großen Saal der Gaststätte gab es eine Trikot-Verlosung und FCA-Spieler Felix Uduokhai wurde während seiner Autogrammstunde von Fans umringt. Vor allem Familien strömten zur Benefizveranstaltung für die von schweren Erdbeben und Tausenden Nachbeben betroffenen Menschen in den kurdischen Gebieten der Türkei.

15 Bilder So schwer hat das Erdbeben die Türkei und Syrien getroffen Foto: Adem Altan, AFP

Das Entsetzen über die Auswirkungen der Erdbeben ist noch immer spürbar. Manchmal bleibt angesichts der Opferzahlen nur Kopfschütteln und Verzweiflung. „Das sind niemals nur 55.000 Tote“, sagt ein Besucher im Gespräch. „Wir gehen alle von einem Vielfachen aus, 200.000 werden es sein, vielleicht noch mehr.“ Kritik an der türkischen Regierung, am Krisenmanagement und der jahrzehntelangen Baupolitik der Türkei haben auch Yasmin (41) und Cüneyt (41). Die beiden sind Augsburger. Auf der Benefizveranstaltung haben sie sich an den Ständen Speisen einpacken lassen. „Das Essen ist gut, und es ist für einen guten Zweck. Da kaufe ich gerne“, sagt Yasmin. Zwar haben die beiden keine Verwandtschaft im Erdbebengebiet, doch ein eng befreundetes Paar erwischte es in der Stadt Malatya, sie seien jetzt obdachlos. „Sie studierten, wollten nächstes Jahr heiraten. Aber jetzt sind sie Flüchtlinge“, erzählt Yasmin. In Antalya öffneten fast alle Hotelketten ihre Türen, ihre Freunde konnten zwei Wochen bleiben. Jetzt übernachteten sie in verschiedenen Städten bei Freunden und auf dem Flur in einer WG. „Ganz schwierig ist auch die Frage, ob die Beziehung diese Belastungen aushält“, sagt Yasmin. Ob sie sie herholen würde? Sie seien ja nicht verwandt, überlegt sie. Aber trotzdem will sie beim Ausländeramt über das vereinfachte Visumverfahren eine Einladung für die beiden versuchen.

Anpacken und Helfen ist wichtiges Thema von "Schwabenhilfe Augsburg"

Veranstalter des Fan- und Familienfests war die „Schwabenhilfe Augsburg“ zusammen mit türkischen Organisationen. Die Schwabenhilfe hatte sich 2020 unter dem Dach des gemeinnützigen FCA-Fan-Vereins "Ulrich Biesinger Tribüne" gegründet und vereinigt erstmals die Aktivitäten von Teilen der FCA- und AEV-Fans auf einer Plattform. Anpacken und Helfen ist ein wichtiges Standbein des Zusammenschlusses. So waren bereits Teams im Hochwasserchaos des Ahrtals und in Rumänien mit mehreren Lkw-Lieferungen für die Ukraine aktiv. Man stehe dafür ein, dass sämtliche Spenden vor Ort ankommen, so der Verein, und wolle dabei transparent agieren. Wie Markus Krapf, Präsident des FCA, in einer kurzen Ansprache erklärte, werde der Erlös direkt an Erdbebenopfer in Antakya verteilt. Ein elfköpfiges Schwabenhilfe-Team, in dem sich auch Soldaten engagieren, soll zunächst den Bedarf ermitteln, Ende März in die türkische Metropole Adana nahe dem Erdbebengebiet reisen und dort vor Ort einkaufen. Um größere Anschaffungen wie Container oder chemische Toiletten werde es nicht gehen können, sagt Irene Krapf, Inhaberin der Rosenaugaststätte und ebenfalls bei der Schwabenhilfe engagiert. „Wir werden wohl drei große Lkw mieten und mit Essen, Isomatten, Decken, Gaskochern füllen. Außerdem ist zu der Zeit Ramadan. Deswegen wollen wir vor Ort ein Unternehmen beauftragen, das jeweils abends zum Fastenbrechen Essen bereitstellen kann“, erklärt Krapf.

Welche türkischen Vereine sich bei der Solidaritätsaktion konkret engagierten, blieb im Unklaren. Die beiden Mitorganisatoren – die Vorsitzenden des Dachverbandes türkischer Vereine in Augsburg (DTA) und des türkischen Elternvereins (VTE) - sind dem eher rechten, nationalistischen türkischen Umfeld zuzurechnen. Sprechen wollten sie mit der Redaktion nicht. Allerdings fielen sie in der Vergangenheit durch türkisch-nationalistische Veranstaltungen und Äußerungen auf. Die Armenien-Resolution des Bundestags, in der die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnet wird, bezeichnete der DTA-Vorsitzende gegenüber türkischen Medien als eine „Unverschämtheit.“ Ob sie als Partner für eine Initiative wie die Schwabenhilfe, die sich der Völkerverständigung verschrieben hat, geeignet sind? Irene Krapf sagt, die Schwabenhilfe Augsburg stehe nicht für Politik. Bei der Kooperation mit den Vereinen gehe es darum, zusammen mit der türkischen Community in Augsburg den Menschen im Erdbebengebiet zu helfen.