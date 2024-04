In der Oberländer Straße holpert es

Die Erschließungsstraße zum Kuhsee muss mittelfristig erneuert werden. Geld ist dafür aktuell aber keines da.

Die Stadt plant mittelfristig eine Sanierung der Oberländer Straße in Hochzoll-Süd. Die Trägfähigkeit entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, was entsprechende Auswirkungen auf die Befahrbarkeit habe, so die Stadt. Eine kleine Sanierung genüge nicht mehr, sodass die Straße, die Hochzoll-Süd miterschließt und den Ausflugsverkehr zum Kuhsee bewältigt, grunderneuert werden müsse. Geld ist dafür allerdings keines da. Das Tiefbauamt will versuchen, kommendes Jahr die nötigen 3,7 Millionen Euro anzumelden. Vor 2026 sei mit einer Umsetzung aber nicht zu rechnen, so die Stadt. Im Rahmen einer Sanierung sollen die Kunststoff-Elemente zur Verkehrsberuhigung durch dauerhafte Lösungen ersetzt werden, wobei deren genaue Standorte noch diskutiert werden. (skro)