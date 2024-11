In Wellenburg und der Firnhaber Straße kommt es zu Verkehrseinschränkungen

In der Firnhaber Straße kommt es ab Montag wegen Sanierungsarbeiten an einem Bahnübergang zu Verkehrseinschränkungen. Deshalb wird die Straße auf Höhe der Messe komplett gesperrt und die Verbindung zwischen der Eichleitner- und der Schertlinstraße unterbrochen. Eine Umleitung für den Radverkehr ist ausgeschildert. Der Autoverkehr muss laut Mobilitäts- und Tiefbauamt über die Eichleitner- und Memminger Straße in die Schertlinstraße ausweichen. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende November.

In Wellenburg werden ab 18. November Wasseranschlüsse bei den anliegenden Häusern verlegt. Betroffen ist laut Mobilitäts- und Tiefbauamt der Bereich auf Höhe der Hausnummer 17. Deshalb wird die Straße an dieser Stelle vollgesperrt. Für den Straßenverkehr wird eine Umleitung über die Wellenburger Straße und Isegrimstraße nach Leitershofen eingerichtet. Der öffentliche Nahverkehr wird ebenfalls über die Strecke umgeleitet. Fußgänger können sicher an der Baustelle vorbeilaufen. Die Maßnahme dauert bis Anfang Dezember. (klijo)