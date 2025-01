Aggressive Frau in Tram: Polizei bitte Betroffene, sich zu melden

Eine 22-Jährige ist am Mittwoch vergangene Woche in einer Straßenbahn gegenüber Mitfahrenden aggressiv geworden. Wie berichtet, soll sie mehrere Personen angegriffen und auch einer älteren Frau ins Gesicht geschlagen haben. Allerdings haben sich laut Polizei bislang weder weitere Zeugen, noch die ältere Dame gemeldet. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Betroffene, sich unter 0821/323-2110 zu melden. Auch die ältere Dame wird darum gebeten.

Der Vorfall hatte sich am Mittwochvormittag in einer Straßenbahn, Höhe Königsplatz, ereignet. Zeugen informierten gegen zehn Uhr die Polizei und teilten mit, dass die 22-Jährige mehrere Personen beleidige und schlage. Da die Frau sich nicht beruhigen ließ und auch gegenüber der Polizeistreife äußerst aggressiv war, nahm die Polizei die Frau fest. Diese beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Streife brachte die Frau schließlich in den Polizeiarrest. Die 22-Jährige verletzte eine Polizistin leicht, wurde berichtet. (ina)